Ozan Kabak'tan sonra Cengiz Ünder şoku! Yerine Barış Alper Yılmaz...

09 Kasım 2021 Salı - 15:24
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"A Millî Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ
maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir.
Konuyla ilgili A Millî Takım'ın ve Olimpik Marsilya
'nın sağlık
ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır."
TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray
'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Takım aday kadrosuna davet edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada "2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kamp giren A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı. Buna göre, U21 (Ümit) Millî Takımımızdan Barış Alper Yılmaz, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi." denildi.