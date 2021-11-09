Ozan Kabak'tan sonra Cengiz Ünder şoku! Yerine Barış Alper Yılmaz...

Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam eden milli takımda Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle yerine Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.

09 Kasım 2021 Salı - 15:24
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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
 
"A Millî Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir.
 
Konuyla ilgili A Millî Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır."
 
TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Takım aday kadrosuna davet edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada "2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kamp giren A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı. Buna göre, U21 (Ümit) Millî Takımımızdan Barış Alper Yılmaz, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi." denildi.

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Etiketler: cengiz ünder barış alper yılmaz
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