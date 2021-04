Ozan Kabak'tan sonra Kerem Aktürkoğlu projesi!

Galatasaray'da gergin ortamın kazanan ve kazandıran ismi Kerem Aktürkoğlu...

Yokluklarda her zaman bir yol bulmaya çalışan ve şapkadan tavşan çıkarmayı seven Teknik Direktör Fatih Terim 'in elinden tuttuğu genç isim Göztepe maçına damga vurdu. Bu olay akla da stoper yokluğunda şans verilen Ozan Kabak'ın Liverpool 'a kadar gitmesi, bir sezonu kulübede geçiren Taylan Antalyalı'nın bu sezonki çıkışı ile millî takıma kadar yükselmesini getirdi.