Ozan Kabak yeniden Premier Lig'e gidiyor

Bonservisi Bundesliga II takımlarından Schalke'de olan milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu.

Norwich, 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. İngiliz ekibinin 10-15 milyon Euro aralığında bir rakam ödeyerek, sezon sonunda Ozan Kabak'ı satın alabileceği ortaya çıktı. Ozan Kabak, kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmenin altına imza atacak. (Sporx)