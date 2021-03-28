Ozan Tufan'a bir tebrik de Emre Belözoğlu'ndan

28 Mart 2021 Pazar - 14:06
Sarı-lacivertliler, Samandıra
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde sabah
idmanı gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, Norveç karşılaşmasının 4'üncü ve 59'uncu dakikasında bulduğu goller ile Ay-Yıldızlı ekipte 2 gol kaydeden Ozan Tufan
ile görüntülü görüşme yaptı. Ozan Tufan'ı tebrik eden Emre Belözoğlu, başarılarının devamını diledi.
BULAŞ ZİNCİRİ KIRILDI
Fenerbahçe'de koronavirüs bulaş zinciri ise kırıldı. Sarı-lacivertli ekipte daha önce yapılan koronavirüs testlerinde 5 oyun
cu pozitif çıkmıştı. Son yapılan test sonuçlarında güzel haberler
alan sarı-lacivertli ekipte bulaş zinciri de kırılmış oldu.
TAKIMDA MORALLER YERİNDE
Fenerbahçe'de yeni ekibin göreve başlamasıyla moraller de yerine geldi. Emre Belözoğlu takım oyununu geliştirmek için daha farklı bir oyun kurgusu üzerine çalışmalarını yapıyor.
Daha ofansif, önde basan ve kompakt bir oyun anlayışının temellerinin atılması için yoğun çaba sarf eden Emre Belözoğlu, pratik yaptırarak hedefini başarmak istiyor. Milli takımlarda yer alan oyuncuların da katılmasının ardından antrenman sayıları arttıkça takıma yeni bir görüntü oturtulması hedefleniyor.