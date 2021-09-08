Ozan Tufan'dan acı itiraf ve Çağlar Söyüncü'den dikkat çeken paylaşım

Çağlar Söyüncü yaptığı paylaşımda, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL: 6-1'LİK SKORA BİZ DE ŞAŞIRDIK

A Milli Takımımızda Merih Demiral, Hollanda karşısında aldığımız 6-1'lik şok yenilginin ardından konuştu.

Telafi edeceklerinin sözünü veren Merih, "Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlusu hoca da ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. İçimizde iyi niyet var, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz, inşallah umduğumuz gibi olur." dedi.

Gerekeni yapacaklarını söyleyen milli stoper, "Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Çok önemli üç maçımız var. Daha çok isteyerek, sahada gerekeni yaparak bunu göstereceğiz. 6-1'lik sonuca biz de çok şaşırdık. Telafi etmek için gerekeni yapacağız, emin olun." ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN: İSİM VERMEDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUM