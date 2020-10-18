Ozan Tufan'dan maç sonu olay itiraf: Pelkas'ın adını unuttum

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Ozan Tufan , maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Ozan Tufan, "Milli Takım'dan geldik, takımla çalışamadık ama arkadaşlarımız çok iyi hazırlanmış maça. Hem ofansif, hem defansif olarak çok iyi oynadık, çok gol kaçırdık. Sıkıntı yaşayabilirdik son dakikalarda ama 3 puanı aldık, şu anda lideriz, mutluyuz. Gerçekten güzel bir ortamımız oluştu, daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.