Ozan Tufan derken Ferdi Kadıoğlu gidiyor

Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için teklifler var.

10 Ocak 2021 Pazar - 10:32 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 10:34
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Fenerbahçe bir yandan kadroya dahil edilecek isimler için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.
 
Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yu gelen tekliflere rağmen göndermeme kararı alan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın da fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi. Bu arada sarı-lacivertlilerin bir diğer gözde oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na da teklifler geliyor.
 
HOLLANDA'DAN İKİ TEKLİF
 
Ferdi Kadıoğlu için Hollanda'dan FC Utrecht ve Vitesse'nin kiralama teklifi yapacağı bildirildi. İki takımın da 21 yaşındaki oyuncuyu bir süredir takip ettiği ifade edildi.
 
Bu sezon 15 karşılaşmada şans bulan Kadıoğlu, 1 gol ve 3 asiste imza attı.
 
(Fotomaç)
 

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Etiketler: ferdi kadıoğlu fenerbahçe
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