Ozan Tufan için Crystal Palace ve West Bromwich Albion birbirine girdi

06 Ocak 2021 Çarşamba - 8:00
Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan
için Ada'dan 2 takım devreye girdi.
TRT Spor
'da yer alan habere göre; Premier Lig
'den Crystal Palace ve West Bromwich, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladı.
Crystal Palace ile West Bromwich Albion'ın milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 16 maça çıkan Ozan Tufan; 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.