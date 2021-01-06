Ozan Tufan için Crystal Palace ve West Bromwich Albion birbirine girdi

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Ozan Tufan iki Premier Lig ekibinin transfer listesinde.

06 Ocak 2021 Çarşamba - 8:00
İLGİLİ HABERLER
Mesut Özil'in paylaşımı Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı Anlaşma tamam! Bu da Fenerbahçe'nin Onyekuru'su olacak Fenerbahçe müjdeli haberi duyurdu! Geri döndü 3 futbolcusuna övgüler yağdırdı! 'Müthişlerdi' Ali Koç'tan transfer müjdesi! Alacağı oyuncu sayısını açıkladı

Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan için Ada'dan 2 takım devreye girdi.
 
TRT Spor'da yer alan habere göre; Premier Lig'den Crystal Palace ve West Bromwich, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladı.
 
Crystal Palace ile West Bromwich Albion'ın milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.
 
Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 16 maça çıkan Ozan Tufan; 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ozan tufan Crystal Palace West Bromwich Albion
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da şok eden gerginlik! İki futbolcu saha içerisinde tartıştı Galatasaray'da şok eden gerginlik! İki futbolcu saha içerisinde tartıştı
Tümer Metin 4-3'lük mağlubiyeti o yıldıza kesti! 'Geldiği günden beri...'Tümer Metin 4-3'lük mağlubiyeti o yıldıza kesti! 'Geldiği günden beri...' Ayhan Akman'ın Emre Akbaba sözleri bomba etkisi yarattı! 'Birkaç yıl önce...'Ayhan Akman'ın Emre Akbaba sözleri bomba etkisi yarattı! 'Birkaç yıl önce...' Korkutan tablo! Fatih Terim Galatasaray'ı ateşe atıyorKorkutan tablo! Fatih Terim Galatasaray'ı ateşe atıyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.