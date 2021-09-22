Ozan Tufan ilk kez forma giydi Watford 3 yedi

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Championship ekiplerinden Stoke City ile karşılaşan Ozan Tufan Tufan'lı Watford dişli rakibine 3-1 kaybetti.

22 Eylül 2021 Çarşamba - 7:40
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İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.
 
İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırladı.
 
Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.
 
Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan, 90 dakika sahada kaldı.
 
Turnuvada ayrıca Manchester City, Wycombe Wanderers'ı 6-1, Liverpool da Norwich City'yi 3-0'lık skorla geçerek tur atladı.

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Etiketler: watford ozan tufan
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