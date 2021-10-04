Ozan Tufan'ın hocası Ranieri oluyor!

04 Ekim 2021 Pazartesi - 9:43
Milli futbolcumuz Ozan Tufan
'ın da forma giydiği İngiltere
Premier League ekibi Watford, Xisco Munoz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için aradığı ismi buldu: Claudio Ranieri.
Sky Sport Italia'nın haberine göre bu görev için görüşen Watford ve Ranieri tarafları çok kısa sürede anlaşmaya vardı ve bu işi resmiyete dökmeye hazırlanıyorlar.
Kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid
, Roma
, Juventus
ve Inter gibi devasa kulüpler bulunan Ranieri'nin CV'sindeki en önemli noktalardan birisi ise Leicester City. 69 yaşındaki teknik adam. 2015-16 sezonunda küme düşme adaylarından olarak gösterilen Leicester City ile İngiltere Premier League şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Ranieri son olarak geçtiğimiz sezon İtalya
Serie A ekibi Sampdoria'yı çalıştırmıştı.