Ozan Tufan'ın sorunu belli oldu! Performans düşüklüğünün sebebi...

Fenerbahçe'de son haftalarda büyük bir performans düşüklüğü yaşayan Ozan Tufan'ın fazla kilolarıyla yine başı dertte.

07 Mart 2021 Pazar - 9:30
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Performansıyla eleştirilen Ozan Tufan'ın formsuzluğu dikkati çekiyor. Takımın değişmezlerinden olan oyuncu son maçlarda yedek kulübesine mahkûm oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ozan'ın uyku ve beslenmesine dikkat etmediği ve yeniden kilo aldığı belirtildi. Teknik Direktör Erol Bulut'un Ozan'la görüşerek kendisini bir an önce toparlamasını istediği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısında tecrübeli futbolcudan bahseden Şansal Büyüka, Ozan hakkında '5 kilo tatlı yiyormuşsun doğru mu?' ifadelerini kullanmıştı.

 
 

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Etiketler: ozan tufan fenerbahçe
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