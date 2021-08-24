Ozan Tufan'ın Watford'a ne zaman katılacağı belli oldu

Fenerbahçe, 2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurmuştu.

Munoz'dan Ozan Tufan açıklaması

Transferin geçtiğimiz hafta resmi olarak açıklanmasına rağmen Ozan'ın formayla veya yeni takımıyla idmanda bir fotoğrafı yayınlanmamıştı. Takıma hala neden katılmadığı merak edilen Ozan Tufan'la ilgili yeni teknik direktörü Xisco Munoz dün bir açıklama yaptı.

'Milli aradan sonra takıma katılacak'

Carabao Cup'ta Crystal Palace'la oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Watford Teknik Direktörü Munoz, Ozan Tufan'ın takıma milli aradan sonra katılacağını, bu nedenle de yıldız oyuncunun Crystal Palace ve sonrasında oynanacak Tottenham maçlarında oynamayacağını açıkladı.

Watford video ile duyurmuştu