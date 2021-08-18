Ozan Tufan'ın yerine Tonny Vilhena

Ozan Tufan'ın gözden çıkarılması sonrasında orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Tonny Vilhena sürprizi yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında.