Ozan Tufan'ın yerine Tonny Vilhena

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın yerine Krasnodar'da oynayan Tonny Vilhena'yı kadrosuna katmak istiyor.

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:25
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Ozan Tufan'ın gözden çıkarılması sonrasında orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Tonny Vilhena sürprizi yaşanıyor.
 
Sarı-Lacivertliler, Krasnodar formasını giyen Hollandalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Vilhena'nın Rus kulübünde sorunlar yaşadığı hatta kadro dışı bırakılacağı iddiaları haberleri üzerine harekete geçen yönetim fırsat transferi için düğmeye bastı.
 
Fenerbahçe'nin yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. 

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Etiketler: Tonny Vilhena fenerbahçe
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