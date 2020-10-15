Ozan Tufan tepkisi! 'Hadi şimdi vazgeç'

A Milli Takım'ın Sırbistan ile berabere kaldığı karşılaşmada beraberlik golümüzü Ozan Tufan 'la ilgili olarak dikkat çeken bir yorum geldi.

Ozan Tufan'ın son dönemdeki yükselen formunu Tümer Metin yorumladı. Tümer Metin, Ozan Tufan'ın hem Fenerbahçe'de hem de A Milli Takım'da iyi işler yaptığını belirtirken yedek kalmasının zor olacağını söyledi.

"HAYDİ ŞİMDİ OZAN'I YEDEK BIRAK!"

Tümer Metin, başarılı futbolcu için "Ozan Tufan'a güvenirseniz, moralini yüksek tutarsanız, istediğinizi alırsınız. Ozan Tufan'ın bu yükselişinin sebebi Fenerbahçe'nin kurduğu kadro da olabilir. Sezon başında kimse 11'e yazmıyordu. Haydi şimdi vazgeç Ozan Tufan'dan! Kolay kolay alamazsın formayı Ozan'dan." ifadelerini kullandı.