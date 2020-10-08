Ozornwafor yattığı yerden 1 milyon lira kazanacak

Menajer William D'Avila'nın Galatasaray'a getirdiği Ozornwafor oynamadan Galatasaray'dan 125 bin euro kazanacak.

08 Ekim 2020 Perşembe - 10:29
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Ndiaye, Onyekuru, Emre Kılınç ve Etebo transferlerinde başrolde olan menajer William D'Avila'nın oyuncusu Valentine Ozornwafor oynamadan 125 bin Euro'yu (yaklaşık 1.1 milyon TL) cebine koyacak.
 
Kadrosunda 15 yabancısı bulunan Galatasaray'da son lisansın aralık ayında sahalara dönme ihtimali olan Muslera'ya çıkartılmasına karar verildi ve Nijeryalı stoper liste dışında bırakıldı. 2000 doğumlu olan 21 yaşındaki Ozornwafor, geleceğe yatırım olarak geçen sezon başında Nijerya ekibi Nyimba Aba'dan 300 bin Euro bonservis ödenerek alınmıştı.
 
Deneyim kazanması için İspanya 2. Ligi'ne kiralanan Valentine Ozornwafor, Almeria'da süre alamadı ve gelişim sağlayamadı. Galatasaray'a geri dönen genç oyuncu için bizzat sarı-kırmızılı yetkililer devreye girdi ancak buna rağmen Türkiye içinde kiralayacak kulüp bulunamadı.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: Ozornwafor galatasaray
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