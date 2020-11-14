Panathinaikos 77-80 Anadolu Efes

14 Kasım 2020 Cumartesi - 1:13
| Son Güncelleme : 14 11 2020 - 9:09
Anadolu Efes Basketbol
Takımı, THY Avrupa
Ligi 8. hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos OPAP'ı 80-77 yendi.
Başkent Atina
'daki OAKA Spor
Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 22-21 önde geçen Panathinaikos OPAP, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.
Sırp oyun
kurucusu Vasilije Micic'in ev sahibi takımdan daha fazla skor ürettiği üçüncü periyotta öne geçen ve son çeyreğe 59-54 üstün giren lacivert-beyazlılar, son dakikaları çekişmeli geçen maçı 80-77 kazanmasını bildi.
33 sayıyla oynayan Micic, karşılaşmanın en skorer
ismi olurken, Yunan temsilcisinde ise Shelvin Mack 18 sayı kaydetti.
Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu
Efes, 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. İki maçı eksik Panathinaikos OPAP, 4. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa arenasındaki 693. maçına çıkan Anadolu Efes
, Avrupa kupalarında oynadığı 693 karşılaşmada 392 galibiyet ve 301 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.
2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague
’de ise 445. maçına çıkan Anadolu Efes, 235 galibiyet ve 210 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,7) elde etti.
Anadolu Efes ile Panathinaikos Opap, Avrupa kupalarında 31 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 11 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA
organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes iki galibiyet ve dört mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada Anadolu Efes 9 galibiyet ve 16 mağlubiyet elde etti.
4. çeyrek sonucu:
Panathinaikos: 77
Anadolu Efes: 80
3. çeyrek sonucu:
Panathinaikos: 54
Anadolu Efes: 59
2. çeyrek sonucu:
Panathinaikos: 40
Anadolu Efes: 36
1. çeyrek sonucu:
Panathinaikos: 22
Anadolu Efes: 21