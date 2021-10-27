Panathinaikos OPAP-Anadolu Efes: 95-69

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'a 95-69 yenildi. Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın 24. dakikasında hakemlerin verdiği ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.

27 Ekim 2021 Çarşamba - 23:39
İLGİLİ HABERLER
Furkan Korkmaz'dan 9 Alperen Şengün'den 5 sayı Fenerbahçe'den flaş açıklama! Bu sefer hedef THY EuroLeague hakemleri Cedi Osman'dan 5 sayı, 4 ribaunt! Alperen Şengün'den 6 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 blok Abdul-Jabbar, Curry, Michael Jordan... NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu açıklandı

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'da Panathinaikos OPAP'a 95-69 mağlup oldu. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetini elde etti.
 
Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın 24. dakikasında hakemlerin verdiği ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.
 
Salon: OAKA Altion
 
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Benjamin Jimenez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
 
Panathinaikos OPAP: Perry 2, Macon 34, Sant-Roos 13, Evans, Papagiannis 12, Bochoridis 3, Papapetrou 8, Ferrel 2, Kaselakis 2, White 2, Floyd, Nedovic 17
 
Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 16, Bryant 15, Singleton 11, Pleiss 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi 2, Moerman 3, Petrusev 4, Simon
 
1. Periyot: 22-13, Devre: 52-35, 3. Periyot: 78-55

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Nihat Özdemir yeni MHK Başkanı'nın ismini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den yoğun itiraz gelmişti! Nihat Özdemir yeni MHK Başkanı'nın ismini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den yoğun itiraz gelmişti!
Ve beklenen oldu derbinin faturası çıktı! Fatih Terim Burak Elmas'a raporunu verdi! Galatasaray'da 1 ayrılık 2 transferVe beklenen oldu derbinin faturası çıktı! Fatih Terim Burak Elmas'a raporunu verdi! Galatasaray'da 1 ayrılık 2 transfer Brest maçında ıslıklanmıştı! Burak Yılmaz'a büyük ayıp ve milli golcüye 'Galtier - Nice' tepkisiBrest maçında ıslıklanmıştı! Burak Yılmaz'a büyük ayıp ve milli golcüye 'Galtier - Nice' tepkisi Bu istatistiği herkes gördü Fatih Terim görmedi! Tecrübeli futbolcu oyuna girince Galatasaray kaybediyorBu istatistiği herkes gördü Fatih Terim görmedi! Tecrübeli futbolcu oyuna girince Galatasaray kaybediyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.