PAOK - Beşiktaş: 3 - 1

Başakşehir'in ardından Şampiyonlar Ligi 'ne katılmak isteyen Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunda PAOK ile karşı karşıya geldi. Yunanistan 'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kaybetti ve Devler Ligi'ne veda etti. Maçta Beşiktaş'ın tek golünü 37. dakikada Larin kaydetti. PAOK'un gollerini 7. ve 24. dakikalarda Tzolis ve 30. dakikada Pelkas kaydetti. Öte yandan 41. dakikada Akpom'un kullandığı penaltıyı kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı. Bu sonuçla Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

İLK 11'LER PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin

MAÇTAN DAKİKALAR

90' Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda PAOK'a 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Siyah-beyazlı ekip yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. 90' Hakem müsabakanın sonuna 4 dakika ekledi.

85' PAOK'ta, Tzolis yerini Jaba'ya bıraktı!Christos Tzolis - Léo Jabá 83' Jeremain Lens'in yaptığı ortada Umut Nayir sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruş kaleci Zivko Zivkovic'te kalıyor. 82' N'Sakala yerini Umut Nayir'e bıraktı.Fabrice N'Sakala - Umut Nayir 80' Sağ taraftan Jeremain Lens'in ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşu yandan auta gidiyor.

76' PAOK'ta, Pelkas yerini Esiti'ye bıraktı.Dimitrios Pelkas - Anderson Esiti 73' Jeremain Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou topu ağlara gönderiyor fakat ofsayt pozisyonunda kalma nedeniyle gol geçerlilik kazanmıyor.

71' Beşiktaş'ta Mensah yerini Dorukhan'a bıraktı.Bernard Mensah - Dorukhan Toköz 70' PAOK'ta Pelkas sarı kart gördü.Sarı Kart - Dimitrios Pelkas 67' Sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında topla buluşan Tzolis'in vuruşunu kaleci Ersin son anda çıkardı. 64' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Oğuzhan geldi. Bu oyuncunun vuruşunda top barajdan döndü. 62' El Kaddouri, Mensah'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Omar El Kaddouri 58' Uzun topla savunma arkasına sarkan Dimitrios Limnios'un ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin topu ayağıyla çeldi. 56' Jeremain Lens'in arapasına Cyle Larin ceza sahasına girip topuk pasıyla topu tekrar Lens'e aktarıyor. Lens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşu Fernando Varela'ya çarpıp kornere gidiyor. 54' Christos Tzolis'in pasında topla buluşan Stefan Schwab'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda top üstten auta gidiyor

48' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lens'in vuruşunda kaleci topu ayağıyla çıkardı. 46' Beşiktaş'ta Boyd yerini Oğuzhan'a bıraktıTyler Boyd - Oguzhan Özyakup

45' Ingason, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Sverrir Ingi Ingason

44' PAOK'ta Rodrigo'nun yerine Limnios oyuna dahil oldu!Rodrigo - Dimitrios Limnios

42' Uzun topla savunma arkasına sarkan Boyd, ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruş direk dibinden auta gitti.

41' Akpom penaltı vuruşundan yararlanamadı

40' PAOK, Welinton'un rakibine yaptığı müdahalenin ardından penaltı kazandı.

36' Sağ kanattan Lens'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Larin topu ağlara gönderdi: 3-1Gol - Cyle Larin

30' Hızlı gelişen PAOK atağında Pelkas farkı 3'e çıkardı.Gol - Dimitrios Pelkas

27' Rodrigo Soares'in sağ çaprazdan yaptuığı vuruş üstten auta gidiyor

24' Christos Tzolis'in golü ile maçta 2-0 öne geçiyor. Omar El Kaddouri'nin havadan arapasına hareketlenen Chuba Akpom sol kanattan ceza sahası içi çizgiden topu son anda Christos Tzolis'i çeviriyor ve Christos Tzolis'in vuruşunda top ağlarla buluşuyorGol - Christos Tzolis

21' Michailidis, Boyd'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Giannis Michailidis

20' Atiba Hutchinson'ın pasında topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou topu sol taraftan çizgiye inip arka direkteki Jeremain Lens'e aktarıyor .Jeremain Lens sağ ayağının dışıyla yaptığı ortayı Sverrir Ingason araya girip kafa vuruşuyla topu uzaklaştırıyor.Pozisyon - Giannis Michailidis

18' Sol kanatta topla buluşan Fabrice N'Sakala'nın ortası ceza sahasında hiçbir takım arkadaşını bulmuyor.

13' Sol kanattan Georges-Kevin N'Koudou'nun ortasında top Cyle Larin'e gelmeden PAOK savunması araya giriyor ve topu uzaklaştırıyor

11' Dimitris Pelkas'a yaptıuğı müdahale nedeniyle Fabrice N'Sakala sarı kart görüyoSarı Kart - Fabrice N'Sakala

7' GOL! PAOK, Christos Tzolis'in golü ile maçta öne geçiyor. Solkanattan gelen uzun topa hareketlenen Dimitrios Giannoulis ceza sahasına giriyor ve topu penaltı noktasında müsait durumda olan takım arkadaşı Christos Tzolis'e aktarıyor. Christos Tzolis sol ayaGol - Christos Tzolis

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.