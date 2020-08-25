PAOK - Beşiktaş karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Geçtiğimiz sezonu Olympiakos'un 18 puan gerisinde 2. sırada bitiren PAOK, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen Gürcü '10 numara' Nikoloz Ninua ve Avusturyalı tecrübeli orta saha Stefan Schwab'ı kadrosuna kattı. Süper Lig'de 100+ maça çıkmış Miroslav Stoch ve Portekizli sağ açık Vieirinha takımdan ayrıldı, Kayserispor forması giyerken Beşiktaş'a karşı kaptan çıkıp gol de atan Diego Biseswar takımın önemli kozlarından biri olacak. Sağlıklı olduklarında orta sahada ciddi süreler alan Douglas Augusto ve Josip Misic, sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. TD Abel Ferreira; "Maça hem mental hem de fiziksel anlamda çok iyi hazırlandık..." derken, "Teknik direktör değişikliği yapmadılar, bu da onların aynı sistemde oynayacakları anlamına geliyor..." açıklamasında bulundu.

Sergen Yalçın'ın gelişiyle büyük bir çıkış gösteren ve Süper Lig'i 3. sırada bitirip Trabzonspor'un aldığı ceza sonrası kendini bir anda Şampiyonlar Ligi kapısında bulan Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Douglas, Yunanistan kafilesinde yer almadı. Loris Karius, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Victor Ruiz, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz ve Abdoulay Diaby gibi geçen sene takımda önemli süreler alan isimler, bu sene siyah-beyazlılarla birlikte değil.Eldivenler sımsıkı bir şekilde Ersin Destanoğlu'na emanet. Sol beke Fabrice N'Sakala, stopere Welinton, orta sahaya Bernard Mensah hamleleri yapıldı. Kiradan dönen Cyle Larin ile gol arayacaklar, uzun süren sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz de bu sezon yeni transfer gibi olacak. Kritik maçta sağ bekte Jeremain Lens'in görev alması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PAOK geçen sezonu 5 maçlık yenilgisiz seri ile bitirdik ancak bu 5 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik)

- Beşiktaş geçen sezonu 4 galibiyetle noktalamıştı. Bu 4 maçın 3'ünde gol yemedi.

- İki takım da Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçta kalelerinde gol gördü.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu!%50'lik kesim siyah-beyazlı temsilcimize Selanik deplasmanında güveniyor...%17'lik kesim ise "PAOK Kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve Yunanistan'ın siyah-beyazlı ekibinin kazanmasını bekliyor.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Temsilcimiz Beşiktaş, henüz yeni sezon için transferlerini tamamlamış değil. Burak Yılmaz’ın Lille takımına transferi sonrasında büyük ölçüde Larin ilk 11’de görev alacak olsa da Siyah Beyazlılar, mutlaka bir forvet takviyesi yapacak. PAOK cephesi de seviye olarak temsilcimizden üstün değil. Kağıt üstünde iç saha avantajından ötürü kazanmaya daha yakın görünseler de, tempo açısından çok yüksek bir seviye beklemiyorum. Beşiktaş umarım tur biletini kapan taraf olur ancak bahis açısından önerim ‘2.5 gol altı’ yönünde olacak.