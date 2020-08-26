PAOK hocası Abel Ferreira'dan Beşiktaş maçı yorumu: En iyi oyunumuzdu

PAOK Teknik direktörü Abel Ferreira, temsilcimiz Beşiktaş ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada sahada daha çok isteyen taraf olduklarını ve en iyi oyunlarını oynadıklarını söyledi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:53
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PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira, temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne devam ettikleri maçın ardından konuştu.
 
"HERKES EN İYİ PERFORMANSINI GÖSTERDİ"
 
Ferreira, çok çalıştıklarını vurgularken, "Beşiktaş maçı için çok çalıştık, güçlü bir grup, güçlü bir ruh oluşturduk. Bu galibiyet sadece oynayan oyuncuların değil, tüm oyuncularımın başarısı. Takımın gösterdiği performanstan çok memnunuz. Herkes en iyi performansını gösterdi" dedi.
 
RÜYAMIZI SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ"
 
Bir sonraki turda rakip seçmediklerini de söyleyen Portekizli hoca, "Bizim bir rüyamız var ve sonuna kadar zorlayacağız. Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
 
 

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