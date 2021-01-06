Papis Cisse'ye Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Papis Cisse için Fatih Karagümrük devrede...

06 Ocak 2021 Çarşamba - 9:53
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Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettiren Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, transferde hız kesmiyor...
 
Ara transferde Emre Çolak, Borini, Bertolacci transferlerini açıklayan Karagümrük, son olarak Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.
 
TRT Spor'da yer alan habere göre; 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi de transfer etmek istiyor.
 
35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.
 
Karagümrük, ligde topladığı 21 puanla 9. sırada yer alıyor. 
 

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Etiketler: papis cisse fatih karagümrük fenerbahçe
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