Papiss Cisse gol krallığı yarışında Sörloth'u geçti!

Senegalli forvet, Süper Lig'de Galatasaray karşısında ağları 2 kez sallayıp 22 golle krallık yarışında Trabzonsporlu Sörloth'u geride bıraktı.

09 Temmuz 2020 Perşembe - 7:37
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Aytemiz Alanyaspor'un yıldız forveti, Galatasaray maçında da iki gole imza atarak Süper Lig'deki gol sayısını 22'ye yükseltti. Senegalli oyuncu, 21 golü bulunan Trabzonsporlu Sörloth'u da krallık yarışında geçti.
 
'Hedefim 16 idi ama...'
 
29 maçta 22 kez ağları sallayan Cisse, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Dürüst olmak gerekirse benim bu seneki hedefim 16'ydı. 16'yı geçtikten sonra sahada bulunduğum her an zevk almaya bakıyorum. Takımımın hedeflerine ulaşmak adına elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
 
 

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