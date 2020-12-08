Paris Saint-Germain-Başakşehir maçında hakem skandalı! İki takım sahadan çekildi...

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. <br><br>İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı. Gümüşdağ, 4. hakemin maçtan alındığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu da ırkçılık insanlık suçudur, Başakşehir'in yanındayız açıklaması yaptı.

08 Aralık 2020 Salı - 23:31 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 0:11
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Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi karıştı yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.
 
Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Öte yandan 4. hakemin ırkçı sözlerine PSG'nin yıldızı Neymar ve Mbappe de büyük tepki gösterdi.
 
 
BAŞAKŞEHİR TWITTER'DAN DUYURDU!
 
PSG - Başakşehir arasında oynanan karşılaşamdan yaşanan ırkçılığı ekibimiz sosyal medya hesabından duyurdu. Başakşehir yaptığı paylaşımda, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadelerini kullandı. Başakşehir ikinci paylaşımında ise "Irkçılığa hayır" notunu düştü.
 
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA 
 
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının  dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı. 
 
 
A'DAN AÇIKLAMA GELDİ! 
UEFA: PSG - Başakşehir maçının kaldığı yerden başlamasını önerdi; Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen 4. hakem de VAR Odası'na gönderildi.
 
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü  hakeme tepki gösterdi.
 
 
'IRKÇILIĞA HAYIR!' 
 
İstanbul Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.
 
DEMBA BA'DAN BÜYÜK TEPKİ 
 
Hakeme en büyük tepkilerden birini ise Başakşehirli yıldız Demba Ba gösterdi.
 
KULÜPLERDEN DESTEK GELDİ 
 
Başakşehir'in sahadan çekilmesinin ardından Türk kulüpleri sosyal medya hesplarından yanındayız mesajları paylaştı.
 

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Etiketler: Paris Saint-Germain Başakşehir hakem skandal
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