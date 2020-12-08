Paris Saint-Germain-Başakşehir maçında hakem skandalı! İki takım sahadan çekildi...

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir 'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi karıştı yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Öte yandan 4. hakemin ırkçı sözlerine PSG'nin yıldızı Neymar ve Mbappe de büyük tepki gösterdi.

BAŞAKŞEHİR TWITTER'DAN DUYURDU! PSG - Başakşehir arasında oynanan karşılaşamdan yaşanan ırkçılığı ekibimiz sosyal medya hesabından duyurdu. Başakşehir yaptığı paylaşımda, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyun dan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadelerini kullandı. Başakşehir ikinci paylaşımında ise "Irkçılığa hayır" notunu düştü. GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.