Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

13 Ağustos 2020 Perşembe - 0:15
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Atalanta ile Paris
Saint-Germain kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 27. dakikasında Pasalic ile öne geçen Atalanta, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye Marquinhos çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.
Son sözü 90+3. dakikada Choupo Moting söyledi ve PSG, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İLK 11'LER
Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Pasalic, Zapata
PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Herrera, Sarabia, Icardi, Neymar