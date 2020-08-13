Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

Paris Saint-Germain, 1-0 geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

13 Ağustos 2020 Perşembe - 0:15
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti Emre Kılınç resmen Galatasaray'da! Fabrice N'Sakala resmen Beşiktaş'ta! Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'ndan ortak röportaj! Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı.
 
Mücadelenin 27. dakikasında Pasalic ile öne geçen Atalanta, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
 
Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye Marquinhos çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.
 
Son sözü 90+3. dakikada Choupo Moting söyledi ve PSG, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
 
İLK 11'LER
 
Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Pasalic, Zapata
 
PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Herrera, Sarabia, Icardi, Neymar

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Bir dönem sona eriyor! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Bir dönem sona eriyor!
Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği dünya yıldızını transfer ediyor!Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği dünya yıldızını transfer ediyor! Fenerbahçe'nin yeni sezon forması satışa çıktıFenerbahçe'nin yeni sezon forması satışa çıktı Plaj romantizmi!Plaj romantizmi!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.