Parma Vida için Beşiktaş'a 2,5 milyon euro teklif etti

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya sürpriz bir transfer teklifi olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta savunmanın kritik isimlerinden olan Hırvat Milli futbolcu Vida, bu sezon çıktığı 15 Süper Lig maçında 2 de gol kaydetmişti.