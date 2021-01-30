Parma Vida için Beşiktaş'a 2,5 milyon euro teklif etti

Serie A ekiplerinden Parma, Vida için 2,5 milyon euro'yu gözden çıkardı.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 7:14
İLGİLİ HABERLER
Cyle Larin gidiyor! St Etienne devrede Beşiktaş'ta ayrılık! Isimat-Mirin'in sözleşmesi feshedildi Mostafa Mohamed Galatasaray'a Larin St Etienne'e gidiyor Koita'nın Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu Hulk gelmek için can atıyor! Bir açıklama daha

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya sürpriz bir transfer teklifi olduğu ortaya çıktı.
 
A Spor'un haberine göre Domaogoj Vida için İtalya'nın Parma kulübünün Beşiktaş'a 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Yapılan resmi teklife Beşiktaş yönetiminin olumsuz yanıt vereceği, transfer döneminin son günlerinde yerini doldurmanın zor olacağı ve kadroyu bozmamak adına Parma'ya ret yanıtı iletileceği belirtildi.
 
Beşiktaş'ta savunmanın kritik isimlerinden olan Hırvat Milli futbolcu Vida, bu sezon çıktığı 15 Süper Lig maçında 2 de gol kaydetmişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: parma vida beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Mandzukic, Hulk, Balotelli hiçbiri olmadı! Cenk Tosun Beşiktaş'ta Mandzukic, Hulk, Balotelli hiçbiri olmadı! Cenk Tosun Beşiktaş'ta
Gaziantep FK - Galatasaray maçından sonra inanamadı! 'Bu adamı nasıl oynatmazlar aklım almıyor'Gaziantep FK - Galatasaray maçından sonra inanamadı! 'Bu adamı nasıl oynatmazlar aklım almıyor' Tümer Metin'in Galatasaray sözleri dikkat çekti! 'Takımda bir Mesut Özil var'Tümer Metin'in Galatasaray sözleri dikkat çekti! 'Takımda bir Mesut Özil var' Rıdvan Dilmen'in Galatasaray yorumu dikkat çekti! 'Siz bir Fenerbahçe'ye gidin'Rıdvan Dilmen'in Galatasaray yorumu dikkat çekti! 'Siz bir Fenerbahçe'ye gidin'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.