Pas yapmayı unuttular! Kocaman'ın bile gerisinde kaldı

Erol Bulut'lu Fenerbahçe istatistiklerde Aykut Kocaman dönemini arar oldu.

12 Şubat 2021 Cuma - 8:26
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Galatasaray derbisini kaybeden ve Türkiye Kupası'na da veda eden Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'u gösteriyor. Bulut hücum istatistiklerinde "Defans oynatıyor" diye eleştirilen Aykut Kocaman'ın bile gerisinde kaldı.
 
RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL
 
Erol Bulut'un ekibi maç başına sadece 1.39 organize hücum yapabiliyor. Ersun Yanal döneminde bu rakam 2.77, adı savunmacıya çıkan Aykut Kocaman döneminde ise maç başına 2 olmuştu.
 
PAS YAPMAYI UNUTTULAR
 
Sarı-Lacivertliler'in maç başına 10 ve üstü pas yaparak gerçekleştirdiği hücum sayısı maç başına 7.9 oldu. Oysa ki Yanal döneminde bu rakam 12.4, Kocaman döneminde 10.2'ydi.

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Etiketler: erol bulut aykut kocaman fenerbahçe
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