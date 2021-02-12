Pas yapmayı unuttular! Kocaman'ın bile gerisinde kaldı

RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL

PAS YAPMAYI UNUTTULAR

Sarı-Lacivertliler'in maç başına 10 ve üstü pas yaparak gerçekleştirdiği hücum sayısı maç başına 7.9 oldu. Oysa ki Yanal döneminde bu rakam 12.4, Kocaman döneminde 10.2'ydi.