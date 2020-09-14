Pastore'den Galatasaray'a yeşil ışık

Orta sahaya bir takviye daha yapmak adına transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimler arasında yer alan Roma forması giyen Javier Pastore'nin, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi - 15:02
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da yeni transfer hedefi! Rota değişti... Galatasaray'dan transferde İdrissa Doumbia bombası! Lille'in Mustafa Kapı paylaşımında Burak Yılmaz ve Galatasaray detayı! Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması! Galatasaray'dan Jack Wilshere atağı!

Galatasaray, Etebo'yu kadrosuna kattıktan sonra daha farklı profilde bir orta saha oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdürürken gündemdeki isimlerden biri de Roma forması giyen Javier Pastore... Giornale Romanista'nın Tuttomercatoweb'e dayandırdığı habere göre Pastore, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
 
Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun takımdan gönderilmesi gündemde olsa da Galatasaray'ın kiralama teklifinin transferi çıkmaza sokabileceği aktarılmakta. Çünkü Roma, şu ana kadar istediği verimi alamadığı Arjantinli yıldızın yüksek maliyetinden bir satış yoluyla kurtulmanın hesaplarını yapmakta. Galatasaray'ın ise mevcut durumda oyuncunun maaşının tamamını karşılamak istemediği aktarılmakta. 
 
2011 yılında İtalyan ekibi Palermo'dan 42 milyon Euro bonservis karşılığında PSG'ye transfer olan yıldız oyuncu, 2018'de ise 24.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Roma'ya transfer olarak İtalya'ya dönmüştü.
 
31 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar Arjantin Milli Takımı formasıyla da 29 maça çıkarken 2 gol atmıştı. 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Pastore Galatasaray transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Michael Schumacher'e en yakın isim konuştu! Son durumu... Michael Schumacher'e en yakın isim konuştu! Son durumu...
Transfer bombaları peş peşe! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde...Transfer bombaları peş peşe! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde... PSG-Marsilya maçında kavga ve 5 kırmızı kart: Neymar'ın ırkçılık tepkisiPSG-Marsilya maçında kavga ve 5 kırmızı kart: Neymar'ın ırkçılık tepkisi Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren 5 detay!Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren 5 detay!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.