Pat Riley: LeBron James bugünün en büyük oyuncusu

Miami Heat takım başkanı Pat Riley, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i "bugünün en büyük oyuncusu" olarak nitelendirerek, kendisine büyük bir övgü sundu.

The Associated Press'ten Tim Reynolds'a göre, Riley'nin takımı karşısında dördüncü şampiyonluğunu kazanan James, Riley'den en büyük iltifatı aldı:

"Bugün oyunun en büyük oyuncusu o."

Riley'nin yorumu samimi görünse de, James'e hala Miami'de oynarken verdiği daha tamamlayıcı bir takma addan geri adım atmış olabilir.

ESKİDEN "BOAT" DİYORDU

2012'de James, Sports Illustrated tarafından Yılın Sporcusu seçilmişti. Lee Jenkins tarafından yazılan uzun bir makalede, Riley'nin James'den tüm zamanların en iyisinin kısaltması olan B.O.A.T. (Best of all time) olarak bahsettiği görülmüştü:

"Pat Riley, saha ile soyunma odası arasında, Boston 'daki TD Garden'daki tünelin ağzında duruyor ve Boat'u bekliyordu. Riley'nin LeBron James'e bu seslenme şekli, gezegenin önde gelen basketbol oyuncusuna halen fethedilmeyi bekleyen sınırları olduğunu hatırlatmak için uydurduğu bir kısaltmaydı. Riley genelde, 'Hey, Boat' ya da 'Bugün Boat nasıl?' gibi şeyler söylüyordu. James refleks olarak gülüyor ve başını sallıyordu. Çünkü henüz Boat değil, en azından şimdilik."

James'in bu takma adı, üstüne "King James" gibi diğer lakapları kadar iyi yapışmasa da, o dönemde Heat organizasyonunda muhtemelen akılda kalan bir takma isimdi. James, 2010 yazında kadroya katıldıktan sonra Heat'te dört yıl oynamıştı.

Bu süre zarfında Miami, dört kez NBA Finalleri'ne gitmiş ve James'in iki kez de Final MVP ödüllerini ele geçirdiği, iki şampiyonluk kazanmıştı.

16 kez All-Star olan LeBron, sonunda 2014 yazında Cleveland Cavaliers'a geri dönmüş ve 2016'da da orada bir şampiyonluğa ulaşmıştı.

2018 sezonunda Los Angeles'a dönen LeBron, iki sezon sonra Lakers'a 17. şampiyonluğunu kazandırarak, tarihi ekibin lig tarihinde Boston Celtics'e yetişmesini sağlamıştı

