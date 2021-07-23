Patlama! 'Sanki hep yatmışım gibi...'

Ankaragücü ile yollarını ayıran ve Çaykur Rizespor 'a transfer olan Alper Potuk , beIN Sports'a konuştu. 2013 yılında 7.25 milyon Euro karşılığında Eskişehirspor 'dan Fenerbahçe 'ye gelen ve Sarı Lacivertli ekipte 7 yıl geçirdiğini hatırlatan 30 yaşındaki orta saha, yabancı kuralı konuşulurken adının geçmesinden çok rahatsız olduğunu belirtti.

'Hep yatmışım gibi lanse ediliyor'

Hiç oynamamış gibi lanse edildiğini vurgulayan Alper, "Yabancı kuralı konuşulurken adımın geçmesinden çok rahatsızım. Hiç oynamamışım, hep yatmışım gibi lanse ediliyor.'' dedi.

'Herkes kendi işine baksın!'

Dünya yıldızları arasında sahada olan kişi olduğunun altını çizen tecrübeli orta saha, ''7 sene Fenerbahçe'de kaldım. Dünya yıldızlarının arasında hep sahada olan kişiydim. Son sene hariç oynadım. Herkes kendi işine baksın." diye konuştu.

'Fenerbahçe’de son sezon neler yaşadığımı yakınlarım biliyor'

Ankaragücü döneminde Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile ilgili de konuşan milli oyuncu, ''Benim Fenerbahçe’de son sezon neler yaşadığımı yakınlarım biliyor. O hareketi camiaya veya taraftara yapmadım'' dedi ve ekledi:

'3 ay sonra takım bulmam istendi'

Bu hareketim ne Fenerbahçe taraftarına, ne camiaya. Orada kırıldığım bazı noktalar olmuştu. Çok büyük indirim yapmıştım sözleşmede. 3 ay sonra takım bulmam istendi, tamam dedim, takım buldum. Bulunca farklı olaylar gelişti, çok üzüldüğüm noktalar olmuştu.

'O olaylara tepki olarak içinde kalmıştı'