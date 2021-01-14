Pato Süper Lig'e mi geliyor? Serbest kaldı

Brezilyalı Alexandre Pato, geleceği üzerine açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK ile adı anılan oyuncu, an itibariyle kulüpsüz durumda bulunuyor.

31 yaşındaki Pato, son olarak ülkesinde Sao Paulo formasını terletti ve 21 Ağustos 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor.

"EMEKLİ OLMAYACAĞIM"

Brezilyalı forvet oyuncusu açıklamasında; "Yakında futbola geri döneceğim. Henüz hiçbir şey belli değil ama emekli olmadım. 5 sene daha oynayacağım. Antrenman yapıyorum, düzenli besleniyorum, maçları takip etmeye devam ediyorum." dedi.