Pato Süper Lig'e mi geliyor? Serbest kaldı

Adı sık sık Gaziantep FK ile anılan Pato serbest kaldı.

14 Ocak 2021 Perşembe - 7:56
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Brezilyalı Alexandre Pato, geleceği üzerine açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK ile adı anılan oyuncu, an itibariyle kulüpsüz durumda bulunuyor.
 
31 yaşındaki Pato, son olarak ülkesinde Sao Paulo formasını terletti ve 21 Ağustos 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor.
 
"EMEKLİ OLMAYACAĞIM"
 
Brezilyalı forvet oyuncusu açıklamasında; "Yakında futbola geri döneceğim. Henüz hiçbir şey belli değil ama emekli olmadım. 5 sene daha oynayacağım. Antrenman yapıyorum, düzenli besleniyorum, maçları takip etmeye devam ediyorum." dedi.
 

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Etiketler: pato gaziantep fk
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