Paul Pogba'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe - 15:39
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Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
 
Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Paul Pogba'nın koronavirüse yakalandığını ve karantina altında kaldığını belirtti.
 
MİLLİ TAKIM HOCASI AÇIKLADI
 
Deschamps, Fransa'nın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosunu açıklarken Pogba'nın koronavirüs olduğunu ve kadrodan çıkartıldığını söyledi.
 
NDOMBELE'NİN DE TEST SONUCU POZİTİF
 
Öte yandan bir başka Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı. Tottenham forması giyen genç futbolcunun test sonucu da Pogba gibi pozitif çıktı.
 
Premier Lig'in başlamasına kısa bir süre kala İngiltere'de forma giyen futbolcuların son günlerde koronavirüse sık bir şekilde yakalanması dikkat çekmişti. İngiliz basını, futbolcuların tatil dönüşünün ardından virüse yakalandığını sayfalarına taşımıştı.
 
 

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