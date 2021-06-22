Paulinho bombası! Galatasaray harekete geçti

Galatasaray dünyaca ünlü Brezilyalı orta saha Paulinho için harekete geçti.

22 Haziran 2021 Salı - 11:05
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Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim yönetiminde devam eden Galatasaray, 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı PSV Eindhoven maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yeni sezon için umutlu olan taraftarlar, gelecek yeni transferleri bekliyor.
 
İlk iş olarak Fatih Terim'i Florya'ya geri döndüren Burak Elmas, mazbatasını aldıktan sonra transferde düğmeye basacak. Galatasaray'ın transfer çalışmalarında hızlı adımlar atması beklenirken İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.
 
Kariyerinde son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho için Galatasaray'ın ilgisinin olduğu iddia edildi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Çin'den ayrılan eski Barcelonalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
 
Brezilya'dan ve Avrupa'nın bazı önemli takımlarından da teklifler alan Paulinho, hepsini değerlendirdikten sonra bir seçim yapacak. İddialara göre Paulinho'yu en çok isteyen takımlar ise; Atletico Madrid, Flamengo ve Galatasaray.
 
32 yaşındaki orta saha, 2019 yılında Barcelona'dan Çin'e tam 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 487 maça çıkan Paulinho, 130 gol ve 55 asistle oynadı.

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Etiketler: paulinho galatasaray
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