Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı

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Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in 'Cuma' paylaşımı dikkat çekti.

20 Kasım 2020 Cuma - 16:21 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 16:23
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı.
 
Fussilet Suresi 34. ayetin yer aldığı bir alıntı yayımlayan yıldız futbolcu, "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş" ifadeleriyle ilgili de kişisel bir yorum yaptı.
 
"Maalesef, İslamofobi ve İslam karşıtlığı medyanın büyük rolüyle birlikte Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerine büyüyor" diyen Özil, "Buna şahsi yanıtım: İslamofobi ve İslam karşıtlığına, onu pekiştirmeyecek, aksine silahsızlandıracak ve nezaketle susturacak şekilde cevap vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.
 

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Etiketler: mesut özil
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