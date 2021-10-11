Paylaşımının sırrı belli oldu! Honda ve James gibi...

11 Ekim 2021 Pazartesi - 13:22
The Sun'da yer alan habere göre Mesut Özil kendi kripto para birimini piyasaya sürecek.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Çok yakında heyecan verici şeyler" yazılı bir paylaşımda bulunan Mesut Özil'in kripto para piyasasına adım atacağı belirtildi.
Mesut Özil, kendi kripto para birimini piyasaya sürecek
Haberde M10 markasını genişletmek isteyen Mesut Özil'in M10 markasıyla kritp para piyasasına adım atacağını ve Bitcoin
ile aynı şekilde takas edilebilir kripto parasını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacağı ifade edildi.
The sun'da yer alan haberin detayında kullanıcıların Mesut Özil ile tanışma fırsatı bulacağını aynı zamanda Özil'e ait resmi ürünlerden indirim alabilecekleri de vurgulandı.
Daha önce Japon futbolcu Keisuke Honda
ve Kolombiyalı yıldız James Rodriguez de kripto para piyasasına girmişti. (Skorer)