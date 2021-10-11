Paylaşımının sırrı belli oldu! Honda ve James gibi...

The Sun'da yer alan habere göre Mesut Özil kendi kripto para birimini piyasaya sürecek.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Çok yakında heyecan verici şeyler" yazılı bir paylaşımda bulunan Mesut Özil'in kripto para piyasasına adım atacağı belirtildi.