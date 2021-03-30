Pelkas derin bir 'oh' çektirdi

Milli takımda sakatlanarak Fenerbahçeli taraftarların yüreklerini ağızlarına getiren Pelkas artık tam olarak hazır.

30 Mart 2021 Salı - 12:51
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Yunanistan milli takımının antrenmanında sakatlanan Dimitrios Pelkas, sakatlığını atlattı.
 
Nea Kriti'de yer alan habere göre; Honduras ve İspanya maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Dimitrios Pelkas, Gürcistan ile çarşamba günü 21.45'te oynanacak 2022 Dünya Kupası Avrupa eleme maçında sahada olacak.
 
Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü John van't Schip'in ilk 11'de oynatmayı düşündüğü Pelkas, takımla yapılan son antrenmanın tamamında yer aldı. Pelkas'ın sakatlığın izlerini tamamen attığı bilgisi verildi.
 
Yunanistan Milli Takım formasını giyen 18 kez giyen 27 yaşındaki Dimitrios Pelkas, sezon başında 1.6 milyon euro karşılığı PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Etiketler: pelkas fenerbahçe
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