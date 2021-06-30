Pelkas'tan flaş Rubin Kazan açıklaması!

Adı sık sık Rus ekibi Rubin Kazan ile anılan Pelkas, Fenerbahçe'de mutluyum dedi.

30 Haziran 2021 Çarşamba - 11:29
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Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezonun başında Yunanistan ekiplerinden PAOK'tan transfer edilen Dimitrios Pelkas, tek sezonda gösterdiği performans ile fark yaratmıştı.
 
27 yaşındaki yıldız, çıktığı 42 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 de gol pası verip, orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
 
Pelkas'ın bu futbolu, Avrupa takımlarının da dikkatini çekti. Yunan futbolcu için ilk ciddi teklif Rubin Kazan'dan geldi.
 
Rus temsilcisi, Pelkas'ın bonservisi için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
 
'Fenerbahçe'de mutluyum'
 
Öte yandan Lyon, Leverkusen, Valencia ve Norwich City gibi kulüplerin de yıldız oyuncuya talip oldukları belirtilirken Pelkas, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
27 yaşındaki başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'de oynamaktan çok mutluyum. Bu forma ile hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılar yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: pelkas fenebrahçe rubin kazan
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