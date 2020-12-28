Pelkas'tan sonra bir Yunan daha! Bakasetas değil

Fenerbahçe Arsenal'de kadro dışı kalan Sokratis için görüşmelere başladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi - 10:30
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Fenerbahçe'den son dakika transfer harekatı... Fenerbahçe Süper Lig’de şu ana kadar 14 maçta rakip fileleri 27 kez sallarken, kalesinde 20 gol gördü. Geçen sezon savunmada sıkıntılar yaşayan ve stoper bölgesine sezon başında Marcel Tisserand ile Mauricio Lemos’u dahil eden Sarı-Lacivertliler, defans sıkıntısını yine çözemedi.
 
Teknik direktör Erol Bulut’un stoperde en çok tercih ettiği 3 isim olan Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz, şu ana kadar 2’şer kez penaltıya sebebiyet verdiler. Fenerbahçe’nin kurmayları, şampiyonluktan başka bir hedefin olmadığı kritik sezonda bu sıkıntıya son vermek adına hemen harekete geçti ve gözünü, İngiltere’de Arsenal’in kadrosunda yer alan Sokratis Papastathopoulos’a çevirdi.
 
MESUT ÖZİL İLE BİRLİKTE KADRO DIŞI
 
İngiliz temsilcisinin hocası Mikel Arteta’nın, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bıraktığı Sokratis’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
 
Arsenal’de senelik 6 milyon Euro civarında bir para kazanan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece kulübün U21 ve U23 takımlarının 1’er maçında forma giydi. Arteta’nın planlarında yer almayan deneyimli savunma oyuncusu, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.
 
Fenerbahçe de zaten Arsenal’in istemediği Sokratis’i bedava olarak önümüzdeki Ocak ayında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Yunan oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği, yakında Arsenal’le de pazarlık masasına oturulacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
 
Öte yandan Fenerbahçe'nin alternatiflerinden birinin de Lazio'dan Radu olduğu öğrenildi. Lazio ile henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamayan Rumen futbolcunun, yine de Roma'da yaşamaktan mutlu olduğu ve kulüpte en çok forma giyen oyuncu unvanını almak için kalmayı hedeflediği belirtiliyor..
 

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Etiketler: sokratis fenerbahçe
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