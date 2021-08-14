Pelkas yok gözler İrfan Can Kahveci'de

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında sakat olarak gelen İrfan Can Kahveci, bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamamıştı. Başarılı oyuncunun, bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyordu.

Ancak Vitor Pereira, hazırlık maçlarında İrfan Can'a fazla şans vermedi. Ligin ilk haftalarına kulübede başlamaya hazırlanan 26 yaşındaki yıldız oyuncu için işler değişti.