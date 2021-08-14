Pelkas yok gözler İrfan Can Kahveci'de

Pelkas'ın sakatlığında Adana Demirspor deplasmanında nasıl bir performans göstereceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci, Vitor Pereira'nın göz hapsinde olacak.

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 11:28
İLGİLİ HABERLER
Pelkas en az 3 hafta yok! Fenerbahçe açıkladı! Token'dan kasaya giren para... Mesut Özil: Bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu İngilizler Sead Kolasinac için Fenerbahçe ve Lazio'nun kapıştığını yazdı Fenerbahçe'de Pelkas ve Enner Valencia depremi

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında sakat olarak gelen İrfan Can Kahveci, bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamamıştı. Başarılı oyuncunun, bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyordu.
 
Ancak Vitor Pereira, hazırlık maçlarında İrfan Can'a fazla şans vermedi. Ligin ilk haftalarına kulübede başlamaya hazırlanan 26 yaşındaki yıldız oyuncu için işler değişti.
 
Pelkas ve Valencia'nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İrfan Can, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alabilir. Valencia'nın yetişmemesi halinde forma için 1 numaralı aday olarak İrfan gözüküyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: irfan can kahveci pelkas fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da transferde son dakika! Yıldız futbolcu kendi geldi kuzenini de çağırdı! 'Bonservisini al Galatasaray'a gel' Galatasaray'da transferde son dakika! Yıldız futbolcu kendi geldi kuzenini de çağırdı! 'Bonservisini al Galatasaray'a gel'
Akıllara durgunluk veren transfer gelişmesi! Galatasaray 4 ay sonra kontratı sona erecek olan oyuncuya 8 milyon dolar teklif ettiAkıllara durgunluk veren transfer gelişmesi! Galatasaray 4 ay sonra kontratı sona erecek olan oyuncuya 8 milyon dolar teklif etti St.Johnstone maçına damga vurmuşlardı! Galatasaray'da flaş Diagne ve Kerem Aktürkoğlu gelişmesi!St.Johnstone maçına damga vurmuşlardı! Galatasaray'da flaş Diagne ve Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Beşiktaş - Ç.Rizespor maçında Sergen Yalçın'dan 4 futbolcuya mesaj! Onları oyundan aldı ve...Beşiktaş - Ç.Rizespor maçında Sergen Yalçın'dan 4 futbolcuya mesaj! Onları oyundan aldı ve...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.