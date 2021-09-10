Pereira'nın prensi Mesut Özil değil İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci'nin yeteneklerinden bir hayli etkilenen Vitor Pereira yıldız futbolcuya saha içinde gereken özgürlüğü tanıyacak.

10 Eylül 2021 Cuma - 8:57
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Milli takım arasının bitmesinin ardından Sivasspor maçına odaklanan Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci geri dönüyor. Sakatlığını tamamen atlatan yıldız futbolcu artık hazır hale geldi.
 
Lig ve Avrupa Ligi maratonunda Vitor Pereira’nın da en güvendiği isimlerin başında 26 yaşındaki futbolcu geliyor. Sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemine başladığından beri yoğun bir mesai yapan ve kadrosunu inceleyen Pereira, İrfan Can için hep özel parantez açtı.
 
Oyuncusunun özellikle sol ayağı, yeteneği, çalım ve şut özelliklerini belirleyen Portekizli çalıştırıcı, kısa sürede çok etkilendi. İrfan Can’ın elit seviyedeki futbolculara benzer bir yeteneği olduğuna inanan Pereira, oyuncusuna da yakın ilgi gösterdi. Düzce’deki Topuk Yaylası Kampı’ndan bugüne kadar İrfan Can’ın önemli bir isim olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik direktör, öğrencisiyle de zaman zaman görüşmeler yapıyor.
İyileşmesine sevindi
 
Vitor Pereira, İrfan Can’ın saha içerisinde yeteneklerini gösterebilmesi, oyuna etki edebilmesi ve skoru değiştiren özelliğini ortaya koyabilmesi için özgürlük tanımak istiyor.
 
İrfan Can’a da bizzat, “Özel bir sol ayağın var, kendini kısıtlama” görüşünü bildiren sarı-lacivertli çalıştırıcı, oyuncusunun iyileşmesine en çok sevinen isimlerden oldu. Ligin ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil’e asist yapan İrfan Can, Helsinki maçında sakatlanmış ve geride kalan 3 maçı kaçırmıştı.
 
Her zamankinden daha güçlü
 
İrfan Can Kahveci de sakatlığını atlatmasıyla beraber yeniden formasına konsantre oldu. İrfan Can, Sivasspor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından özel bir video yayınladı.
 
Antrenman görüntülerinden bir kolaj hazırlayan yıldız futbolcu, ‘Her zamankinden daha güçlü’ mesajını da paylaştı.
 
Takımın sevilen ismi
 
Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz sezonun ocak ayında Başakşehir’den transfer edilen İrfan Can Kahveci, kısa sürede takıma uyum sağlamıştı.
 
Şu anda takımın hem en sevilen oyuncularından olan hem de takımına liderlik eden İrfan Can, teknik ekibin de yakından takip ettiği isimlerden biri. Mesut Özil başta olmak üzere herkesle çok iyi anlaşan başarılı futbolcu, lig ve Avrupa’da takımının en önemli kozlarından. (Skorer)

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Etiketler: irfan can kahveci vitor pereira fenerbahçe
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