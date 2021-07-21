Pereira onların üstüne titriyor

Hazırlık kampında gösterdikleri performansla parmak ısırtan Berke Özer ve Altay Bayındır Vitor Pereira'nın gözbebeği konumundalar.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 9:28
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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadrodaki iki yetenekli kaleci; Altay Bayındır ve Berke Özer herkesi heyecanlandırıyor. 2.5 sezondur Belçika’da Westerlo takımında kiralık oynayan Berke ile, 2 yıldır takımın ‘1’ numarası olan Altay ile güçlü bir kaleci hattına sahip sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Vitor Pereira da bu olumlu durumdan faydalanmak istiyor.
 
22 yaşındaki Altay ile 21 yaşındaki Berke hem yaşları hem potansiyelleriyle gelecek vaat ediyor. Fenerbahçe ve Türk futbolu için en az 20 sene oynayabilecek iki kaleci bulunuyor.
 
2021-22 sezonunu mutlaka şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe’de Vitor Pereira da özel bir hazırlık yapıyor. ‘Rotasyon’ kuralını kalede de işletmek isteyen Portekizli hoca, 38 maçlık uzun lig maratonu, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası mesailerinde Altay ve Berke’ye eşit mesafede yaklaşacak. İki genç kalecinin oynayarak tempo ve deneyim kazanmasını isteyen Pereira, iki ismin de geçen sezonki maçlarını izledi. Kaleci antrenörü Kraft ile de sürekli toplantılar yapan tecrübeli çalıştırıcı, ellerinde tuttukları potansiyeli sürekli vurguluyor. Altay, Fenerbahçe’de son 2 senede 70 maça çıkarken, Berke de Westerlo’da 50 maç oynadı. İki genç kalecinin düzenli oynuyor olmaları da form ve tecrübe açısından değerli görülüyor.
 
Öte yandan Altay ile Berke’nin genç yaşlarına karşın lider karaktere sahip olmalı ve arkadaşlarıyla iyi anlaşmaları yüzleri güldürüyor. (Skorer)

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Etiketler: berke özer altay bayındır vitor pereira
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