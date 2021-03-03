Perotti'den patlama! 'Yalan söylediler'

Fenerbahçe'nin uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynatamadığı Perotti, FM 947 açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, sakatlığına dair açıklık getirdi.

"AYRICALIKLI BİR İNSAN GİBİ HİSSEDİYORUM"



Perotti konuşmasında, futbol kariyeri boyunca büyük yıldızlarla oynadığını ve bu sebeple kendini ayrıcalıklı hissettiğini ifade ederken, "Totti ile bir buçuk yıl oynadım, kariyerinin son yıllarıydı. Riquelme ile oynadım. Messi ile iletişimim var ve o Maradona ile tanışmamı sağladı. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." dedi.

"YURT DIŞINDA YAŞAM DAHA İYİ"



Perotti konuşmasının devamında, "Yurtdışında yaşam standardı ülkemize göre daha iyi. Hala yılda bir kez ailemi görmeye alışamıyorum. Ama şu anda çocuklarımı daha çok düşünüyorum. Yurtdışında yaşam kalitesi daha iyi." dedi.

"YALAN SÖYLEDİLER!"







Arjantinli yıldız konuşmasının sonunda sakatalığına ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Yaşım gereğince ameliyat olmama gereken bir sakatlığım oldu. Sakatlığıma ilişkin yalanlar söylendi. Kariyerime devam etmem için zamanım var ve tekrar sahalara döneceğim" dedi."

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