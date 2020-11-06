Perotti gelince ona Ziraat Türkiye Kupası maçları kaldı

Kasımpaşa'dan transfer edilen Thiam, Perotti'nin gelişiyle hamle oyuncusu olarak kaldı.

06 Kasım 2020 Cuma - 8:56
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Uzun bir sakatlık döneminin ardından eski sağlığına kavuşan, ilk kez geçen haftaki Antalyaspor maçıyla sahalara dönen Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Perotti'nin, lige verilecek milli aradan sonra gerçek performansını sahaya yansıtması ve orta sahada taşları yerinden oynatması bekleniyor. Antrenmanlardaki hareketleriyle izleyenlere 'Sağlıklı bir Perotti hem Fenerbahçe'nin hem de bu ligin yıldızı olur' dedirten Arjantinli futbolcunun ilk 11'de başlamasıyla Valencia'nın forma şansının zora gireceği tahmin ediliyor.
 
THIAM'IN İŞİ ÇOK ZOR!
 
Teknik direktör Erol Bulut'un takımı hızlı öne çıkaran, kaleyi gördüğü yerde şut çeken ve istekle oynayan Enner Valencia'yı çok beğendiğini ancak Perotti'nin gelmesiyle tercihini Perotti'den yana kullanacağı tahmin ediliyor. Kasımpaşa formasıyla geçen sezon 24 maçta 12 gol atan, mavi beyazlı takımın jestiyle Fenerbahçe'ye gelen, Antalyaspor'la oynanan hazırlık maçında 3 gol atan Mame Thiam'ın da artık ilk 11 şansı mucizelere kaldı. Perotti'nin de takıma katılmasıyla Thiam'ın ancak zorunlu hallerde ve kupa maçlarında forma giymesi bekleniyor.
 

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Etiketler: thiam perotti fenerbahçe
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