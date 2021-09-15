Perotti transfer olmak istediği adresi açıkladı

Fenerbahçe'den ayrılan Diego Perotti İspanya ya da İtalya tercihlerini değerlendirmek istiyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba - 8:49
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Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından yeni bir takım arayışına giren Diego Perotti'den önemli açıklamalar geldi.
 
Arjantinli yıldız, konuşmasında İtalya ya da İspanya'da forma giymek istediğini duyurdu.
 
"İTALYA YA DA İSPANYA..."
 
33 yaşındaki yıldız isim yaptığı konuşmada, "Eşimin Roma'da bir güzellik merkezi var ve her şeye rağman o bana Türkiye'de eşlik etti. Artık egzotik bir ülkeye gidemeyeceğimizin farkına vardık. İtalya ya da İspanya'dan gelecek bir fırsatı değerlendirebiliriz." dedi.

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Etiketler: perotti
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