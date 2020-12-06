Petkimspor Larkin'i değil Bryant Dunston'ı durduramadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, 5 haftada 4 galibiyet aldığı serinin ardından evinde güçlü rakibi Anadolu Efes'e son saniyelerde mağlup oldu: 71-75.

06 Aralık 2020 Pazar - 16:08
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THY Euroleague'de cuma günü Baskonia'ya evinde yenilen Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor'u deplasmanda 75-71 yenerek moral buldu.
 
Efes, Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 30-20, ilk yarısını 48-30 önde geçti. Üçünca peyiotta 23 sayı atarak rakibine 12 sayı şansı veren Petkimspor, farkı 7 sayıya kadar düşürdü. Periyot 60-53 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyotta 14-4'lük seri yakalayan ev sahibi önce eşitliği yakaladı, ardından bitime 3 dakika 55 saniye kala Ray'in üçlüğüyle 67-64 öne geçti. Bu dakikadan sonra Dunston ve Singleton'la yeniden üstünlüğü yakalayan Anadolu Efes, hata yapmayıp salondan galip ayrıldı. Bu skorla ligde 10 maçta 10'uncu galibiyetini alan İstanbul temsilcisinde en skorer isim 18 sayı atan Dunston oldu. Petkimspor'a Ray ve Hummer'ın 13'er, Boran'ın 12 sayısı yetmedi.
 
SALON: Enka
 
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Serkan Emlek (xx), Çağrı Hekimoğlu (xx)
 
PETKİMSPOR: Ray (xxx) 13, Boran (xxx) 12, Wimbush (x) 5, Zack (xx) 7, Hummer (xxx) 13, Yiğitcan (xx) 8, Ege (xx) 6, Hakan (x) 2, Canberk (x), Dorukhan (x) 5
 
ANADOLU EFES: Beaubois (xxx) 10, Tolga (x) 4, Moerman (x) 5, Micic (xx) 8, Dunston (xxx) 18, Larkin (xx) 9, Singleton (xx) 8, Doğuş (x) 3, Sertaç (x), Ahmet Buğrahan (xxx) 10
 
1. PERİYOT: 20-30, İLK YARI: 30-48, 3. PERİYOT: 53-60
 

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Etiketler: petkimspor anadolu efes
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