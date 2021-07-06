Petkovic'ten Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira öncesinde gündemine gelen teknik adamlardan biri olan İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, EURO 2020'ye veda etmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında "Fenerbahçe'ye gidecek misin" şeklinde bir soru gelmesinin üzerine Petkovic, "Herhalde medyanın haberi yok, Fenerbahçe yeni bir teknik adam buldu. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor. Bir teknik adam olarak, kararları sadece ben vermiyorum" dedi.

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