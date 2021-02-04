PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi.

AA 04 Şubat 2021 Perşembe - 17:43
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 22.  haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan'a, rakibine  yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 maç men cezası verildi.
 
Siyah-beyazlı takımın antrenörlerinden Gürsoy Yalçın ise müsabaka  hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezasına  çarptırıldı.
 
Kurul, Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a rakip takım  sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve ihraç sonrası  sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 13 bin lira para cezası verilmesini  kararlaştırdı.
 
PFDK, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 58 bin  500, MKE Ankaragücü'ne 12 bin lira para cezası verdi.
 
Bu arada kurul, Antalyaspor Kulübünün, Süper Lig'in 23. haftasında  Beşiktaş ile oynanan maçta ikinci sarının ardından kırmızı kart gören oyuncusu  Veysel Sarı'nın cezai uygulamasının kaldırılması yönündeki talebini reddetti.
 
Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un futbolcusu Simon  Zenke'ye 2 maç men cezası verirken, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul  Sağlam'ın 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını  kararlaştırdı.
 
Yılport Samsunspor idarecisi Soner Soykan'a 30 gün hak mahrumiyeti ve  25 bin lira para, Royal Hastanesi Bandırmaspor oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'a ise  2 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası verildi.
 
Ayrıca Menemenspor 12 bin, Yılport Samsunspor ise 4 bin 500 lira para  cezası aldı.
 
 

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Etiketler: PFDK Beşiktaş Dorukhan Toköz
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