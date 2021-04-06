PFDK'dan Beşiktaşlı yönetici Erol Kaynar'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'a "sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle 30 bin lira para cezası verdi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda Beşiktaşlı Yönetici Erol Kaynar için aldığı kararda şu ifadeleri kullandı:



"BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi EROL KAYNAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."