PFDK Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi

Fatih Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 maç men cezası aldı.

24 Aralık 2020 Perşembe - 18:29 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 18:53
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile  oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih  Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.
 
Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi  nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı  hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih  Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.
 
Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500  lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
 

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