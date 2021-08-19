PFDK Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç ceza verdi

19 Ağustos 2021 Perşembe - 21:21
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray
lı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK
, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor
ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.
Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.
Galatasaray Kulübü de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.
Marcao'nun kaçıracağı maçlar
Hatayspor
Kasımpaşa (D)
Trabzonspor (D)
Alanyaspor
Kayserispor (D)
Göztepe
Konyaspor
Kadro dışı bırakılan Marcao, affedilmesi durumunda 10. hafta oynanacak Beşiktaş
derbisinde forma giyebilecek.