PFDK Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç ceza verdi. Galatasaraylı Marcao'nun 8 maçlık cezası Beşiktaş mücadelesinden önce bitecek.

19 Ağustos 2021 Perşembe - 21:21
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi. 
 
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.
 
Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı. 
 
Galatasaray Kulübü de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.
 
Marcao'nun kaçıracağı maçlar
 
Hatayspor
Kasımpaşa (D)
Trabzonspor (D)
Alanyaspor
Kayserispor (D)
Göztepe
Ç. Rizespor (D)
Konyaspor
 
Kadro dışı bırakılan Marcao, affedilmesi durumunda 10. hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

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