PFDK kararları açıklandı! Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.

07 Ekim 2021 Perşembe - 20:53
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PFDK, Sergen Yalçın'a 1 maç men cezası ve 13 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
 
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA;
 
BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
 
G.SARAY MAÇIYLA GERİ DÖNECEK
 
Başakşehir maçında takımın başında olamayacak Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte yedek kulübesine geri dönecek.
 
NE OLMUŞTU?
 
Müsabakanın 44. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Can Bozdoğan yerde kalırken Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.
 
Hakemin devam kararına çok öfkelenen Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için taca atılmak istenen top saha dışına çıkmadan, sert bir şekilde vurdu.
 
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ise Sergen Yalçın'ı kırmızı kartla ihraç etti

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Etiketler: Sergen Yalçın PFDK Beşiktaş
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